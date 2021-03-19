В Одессе поймали “вора в законе” в инвалидной коляске (фото)

В Одессе поймали иностранца со статусом “вора в законе”. Это некий “Мамука Хонский”, уроженец Грузии 44-х лет, с российским гражданством.

“Вором в законе” он стал с 2005 году. В общем за разные преступления он отсидел в российских тюрьмах, откуда освободился в октябре 2020 года.

В Украину приехал нелегально.

“Вора в законе” поймали 17 марта и отправили в центр временного содержания иностранцев, где его готовят к депортации.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.