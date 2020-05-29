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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поймали грабителя, угнавшего велосипед от торгового павильона

В Одессе поймали грабителя, угнавшего велосипед от торгового павильона

Одесситка оставила свое двухколесное транспортное средство у торгового павильона в Киевском районе Одессы на улице Академика Королева, а правонарушитель, воспользовавшись тем, что хозяйка общается с продавцом, вскочил на велосипед и уехал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Потерпевшая пыталась остановить грабителя, но не смогла. На помощь женщине пришли граждане: они сообщили о происшествии в полицию и стали догонять злоумышленника. Подозреваемого – 24-летнего местного жителя — быстро задержали и велосипед отобрали.

По данному факту начато производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). За совершенное преступление грабителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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