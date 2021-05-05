В Одессе появятся еще 24 камеры видеофиксации нарушений на дорогах – где не стоит разгоняться?

В Одессе планируется установить дополнительные камеры видеонаблюдения для автоматической фиксации нарушений скоростного режима автомобилистами.
Об этом заявил накануне в своем еженедельном видеообращении к одесситам вице-мэр Дмитрий Жеман.
По словам вице-мэра, городские власти совместно с управлением Патрульной полиции разработали 24 локации для установки видеокамер.
По данным Патрульной полиции в Одесской области, новые камеры появятся на:
- Фонтанской дороге;
- Николаевской дороге;
- Люстдорфской дороге;
- проспекте Шевченко;
- улице Ришельевской и других улицах в центре города.
Предполагается, что новые камеры начнут работать уже к началу июля этого года.
Напомним, с 1 июня 2020 года в Украине начали работать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также мы сообщали, где такие камеры расположены в Одессе.
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Фото: Auto24