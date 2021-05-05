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В Одессе появятся еще 24 камеры видеофиксации нарушений на дорогах – где не стоит разгоняться?

В Одессе появятся еще 24 камеры видеофиксации нарушений на дорогах – где не стоит разгоняться?

В Одессе планируется установить дополнительные камеры видеонаблюдения для автоматической фиксации нарушений скоростного режима автомобилистами.

Об этом заявил накануне в своем еженедельном видеообращении к одесситам вице-мэр Дмитрий Жеман.

По словам вице-мэра, городские власти совместно с управлением Патрульной полиции разработали 24 локации для установки видеокамер.

По данным Патрульной полиции в Одесской области, новые камеры появятся на:

  • Фонтанской дороге;
  • Николаевской дороге;
  • Люстдорфской дороге;
  • проспекте Шевченко;
  • улице Ришельевской и других улицах в центре города.

Предполагается, что новые камеры начнут работать уже к началу июля этого года.

Напомним, с 1 июня 2020 года в Украине начали работать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также мы сообщали, где такие камеры расположены в Одессе.

Читайте также: Скорость под контролем камеры: что нужно знать об автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

Фото: Auto24

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