Готовы ли одесские больницы и роддома к экстренным отключениям света

Отключения света больше страшны одесским больницам и родильным домам. Все они обеспечены генераторами большой мощности.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В информации от мэрии сказано, что медучреждения Одессы обеспечиваются электропитанием в приоритетном порядке, особенно больницы и роддома.

Во всех стационарах Одессы установлены генераторы большой мощности. При отключении централизованной поставки электроэнергии автономные источники питания включаются автоматически.

Мощности генераторов достаточно для работы всей жизнеобеспечивающей аппаратуры, поэтому ситуация с электроснабжением никак не влияет на оказание медицинской помощи пациентам.

Напомним, что Одесская область вошла в тройку, где наиболее тяжелая ситуация с энергетикой. Причиной стали обстрелы энергетической инфраструктуры страны российскими войсками. Поэтому энергетики вынуждены прибегать к плановым и экстренным отключениям электроснабжения.