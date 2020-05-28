В Одессе появится тротуарная плитка из пластика

В «Precious plastic Ukraine. Дорогоцінний пластик» сообщили, что в Одессе начинается эксперимент по изготовлению тротуарной плитки из пластика.

— Начинаем эксперименты с переработкой «неликвида» — то, что не принимают на переработку, а это одноразовая посуда, цветной и белый ПЕТ (полиэтилентерефталат), PS (полистирол) и прочий бытовой пластик. Сортируем, дробим, делаем смесь — превратим в тротуарную плитку. Дело трудоемкое и энергозатратное, но мы верим, что это достойная альтернатива захоронению и сжиганию. Готовим оборудование и формы. Скоро покажем процесс и результат, — сообщают авторы проекта.

Напомним, проект Precious plastic Ukraine развивает инженер, экоактивист Евгений Хлебников. В Одессе он начал с создания парковой мебели из пластика. В 2018 году он продемонстрировал скамейку, созданную из пластиковых крышечек.

Фото — Precious plastic Ukraine. Дорогоцінний пластик

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.