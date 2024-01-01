Новости Одессы и Одесской области

Сдать елки после праздников можно одесским коммунальщикам: те используют их с пользой (адреса)

Сдать елки после праздников можно одесским коммунальщикам: те используют их с пользой (адреса)

Одесские коммунальщики традиционно открывают пункты приема использованных новогодних елок. В прошлые годы за них давали сладости, но будут ли сладкие подарки в этом году, неизвестно. Свои коррективы может внести война.

Об открытии пунктов приема новогодних деревьев сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Работники муниципальных коммунальных сервисов просят жителей города не выбрасывать после праздников новогодние елки в мусорные контейнеры, а сдать коммунальным службам. Те, в свою очередь, переработают их в дальнейшем на полезную мульчу.

Список адресов пунктов приема елок в Одессе

КП «ЖКС «Фонтанский»:

  • ул. М. Арнаутская, 7;
  • ул. Б. Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8/А;
  • просп. Гагарина, 23/5;
  • ул. Тираспольская, 13;

КП «ЖКС «Черноморский»:

  • просп. Небесной сотни, 83;
  • ул. Ак. Королева, 63/А;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63 корпус 1;
  • пл. Независимости, 1;
  • просп. Ак. Глушко, 1/В;

КП «ЖКС «Вузовский»:

  • ул. Шишкина, 52/2А;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • просп. Небесной Сотни, 4;
  • ул. Героев Крут, 3;

КП «ЖКС «Хмельницкий»:

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б.Хмельницкого, 64;

КП «ЖКС «Пересыпский»:

  • ул. Ат. Чепиги, 9;
  • ул. Дальневосточная, 6;

УК «КЛЕВЕР»:

  • ул. Высоцкого, 20;
  • ул. Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167;

КП «ЖКС «Порто-Франковский»:

  • ул. 10 Апреля, 4;
  • ул. Канатная, 19-21;
  • Александровский проспект, 27;

КП «ЖКС «Черемушки»:

  • ул. Святослава Рихтера, 2-2Б (площадка);

УК «Сервис плюс»:

  • ул. Филатова, 86;
  • ул. Черняховского, 18.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить