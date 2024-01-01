Сдать елки после праздников можно одесским коммунальщикам: те используют их с пользой (адреса)

Одесские коммунальщики традиционно открывают пункты приема использованных новогодних елок. В прошлые годы за них давали сладости, но будут ли сладкие подарки в этом году, неизвестно. Свои коррективы может внести война.
Об открытии пунктов приема новогодних деревьев сообщили в управлении информации Одесского городского совета.
Работники муниципальных коммунальных сервисов просят жителей города не выбрасывать после праздников новогодние елки в мусорные контейнеры, а сдать коммунальным службам. Те, в свою очередь, переработают их в дальнейшем на полезную мульчу.
Список адресов пунктов приема елок в Одессе
КП «ЖКС «Фонтанский»:
- ул. М. Арнаутская, 7;
- ул. Б. Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8/А;
- просп. Гагарина, 23/5;
- ул. Тираспольская, 13;
КП «ЖКС «Черноморский»:
- просп. Небесной сотни, 83;
- ул. Ак. Королева, 63/А;
- ул. Ильфа и Петрова, 63 корпус 1;
- пл. Независимости, 1;
- просп. Ак. Глушко, 1/В;
КП «ЖКС «Вузовский»:
- ул. Шишкина, 52/2А;
- ул. Варненская, 5/2;
- просп. Небесной Сотни, 4;
- ул. Героев Крут, 3;
КП «ЖКС «Хмельницкий»:
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б.Хмельницкого, 64;
КП «ЖКС «Пересыпский»:
- ул. Ат. Чепиги, 9;
- ул. Дальневосточная, 6;
УК «КЛЕВЕР»:
- ул. Высоцкого, 20;
- ул. Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167;
КП «ЖКС «Порто-Франковский»:
- ул. 10 Апреля, 4;
- ул. Канатная, 19-21;
- Александровский проспект, 27;
КП «ЖКС «Черемушки»:
- ул. Святослава Рихтера, 2-2Б (площадка);
УК «Сервис плюс»:
- ул. Филатова, 86;
- ул. Черняховского, 18.