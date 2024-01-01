Сдать елки после праздников можно одесским коммунальщикам: те используют их с пользой (адреса)

До слез: где зажгла огни новая главная елка Одессы (фотофакт) Никаким российским агрессорам не сломить одесситов и их волю к жизни. И новогодний праздник в городе будет не смотря на их обстрелы. Так, в Одессе зажгли праздничные гирлянды на новой главной елке города — той что стоит во дворе поврежденной вражеским обстрелом высотки. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе волонтеры из Херсона устроили новогоднее чудо особенным детям (фоторепортаж) Новый год — пора чудес! И в такие сложные дни не стоит забывать о сиротах и брошенных детях. Так, в преддверии праздника, херсонские волонтеры из «Службы поддержки и интеграции военнослужащих и ветеранов «Альвис» при информационной поддержке «Одесской жизни», устроили новогоднее чудо воспитанникам Одесского городского специализированного дома ребенка №1. ПОДРОБНЕЕ

Не хуже оливье: 3 салата, достойные занять место на новогоднем столе Немалая составляющая Нового года – праздничный стол, уставленный традиционными яствами. И многие хозяйки наверняка приготовят такие привычные оливье и салат с крабовыми палочками. Ведь для немалой части украинцев это не столько еда, сколько теплые воспоминания из детства. Но почему бы не попробовать приготовить что-то новенькое? ПОДРОБНЕЕ