В Одессе появится французское консульство

Почетное консульство Франции откроется в городе уже в ближайшее время.

Как сообщает канал «Первый городской», посол Франции в Украине Этьен де Понсен впервые приехал в Одессу и уже анонсировал открытие консульства.

Он встретился с мэром Геннадием Трухановым и представителями организации Альянс Франсез. В его планах также встречи с представителями французской диаспоры в Украине. Хотя она и не многочисленная – около 100 человек, но вторая по количеству после киевской.

«Это не очень большое количество, не очень большое число. Но это такое отличие Франции — никогда ни о ком не забывать и дарить внимание даже не большому, но очень важному количеству французов, проживающих в Одессе», — сказал посол.