В Одессе появился санпропускник общественного пользования

Санитарно-профилактическое учреждение открыли при центре реинтеграции бездомных, что на улице Циолковского, 1.

Там могут привести себя в порядок лица без определенного места жительства.

Об этом на его странице в Facebook сообщил одесский инспектор правозащиты управления полиции Сергей Пехтерев.

Так, посетителям предлагают помыться, побриться, почистить зубы, по желанию – подстричься и переодеться в чистую одежду. Для этого есть все, что нужно – душ с горячей водой, раковина и зеркало над ней, раздевалка с комодом для вещей. Там же можно взять чистое полотенце.

По словам Сергея Пехтерева, это первый в городе муниципальный санпропускник. Он будет работать без выходных, с 12.00 до 21.00.

Санитарно-гигиенические услуги нуждающиеся также могут получить при благотворительном фонде “Деполь Украина”, расположенном на улице Дальницкой, 50. По средам туда могут прийти женщины, в понедельник, вторник, четверг и пятницу – мужчины. Помимо стандартных гигиенических процедур, нуждающимся там окажут первую медпомощь и обработают от вшей.

Фото: Facebook Сергея Пехтерева