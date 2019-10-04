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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился санпропускник общественного пользования

В Одессе появился санпропускник общественного пользования

Санитарно-профилактическое учреждение открыли при центре реинтеграции бездомных, что на улице Циолковского, 1.

Там могут привести себя в порядок лица без определенного места жительства.

Об этом на его странице в Facebook сообщил одесский инспектор правозащиты управления полиции Сергей Пехтерев.

В помещении есть все, чтобы привести себя в порядок

В помещении есть все, чтобы привести себя в порядок

Так, посетителям предлагают помыться, побриться, почистить зубы, по желанию – подстричься и переодеться в чистую одежду. Для этого есть все, что нужно – душ с горячей водой, раковина и зеркало над ней, раздевалка с комодом для вещей. Там же можно взять чистое полотенце.

В санпропускнике бездомным выдадут чистое полотенце

В санпропускнике бездомным выдадут чистое полотенце

По словам Сергея Пехтерева, это первый в городе муниципальный санпропускник. Он будет работать без выходных, с 12.00 до 21.00.

Санитарно-гигиенические услуги нуждающиеся также могут получить при благотворительном фонде “Деполь Украина”, расположенном на улице Дальницкой, 50. По средам туда могут прийти женщины, в понедельник, вторник, четверг и пятницу – мужчины. Помимо стандартных гигиенических процедур, нуждающимся там окажут первую медпомощь и обработают от вшей.

Фото: Facebook Сергея Пехтерева

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