Позитив из роддома: в Одессе родились три двойни за неделю

Анекдот дня: Рабинович ест сало Приветствуем вас, одесситы! О, эти пасхальные дни! Дни разноцветных яиц, сладких пасок, домашних колбас… Ну, и без сала сало какой праздничный стол обойдется, верно? ПОДРОБНЕЕ

Переселенцы в Одессе: кто получил подарки от волонтеров из Голландии В Одессе дети-переселенцы получили велосипеды от голландских партнеров.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», во время мероприятия на стадионе «Чорноморець» для детей был организован выход на футбольное поле, где они смогли почувствовать себя частью большой спортивной команды. ПОДРОБНЕЕ

На дереве в одесском Горсаду появились необычные плоды (фоторепортаж) В одесском Горсаду появилось традиционное Пасхальное дерево. В этом году оно украшено сотнями писанок, большинство которых – в украинских мотивах и цветах нашего флага. ПОДРОБНЕЕ