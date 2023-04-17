Позитив из роддома: в Одессе родились три двойни за неделю

На прошлой неделе в Одессе родился 131 маленький украинец – это на девять детей больше, чем неделю назад, сообщили в мэрии города.
В частности, население Одессы пополнило 68 мальчиков и 63 девочки. Среди младенцев – три двойни.
Все городские роддома работают в полном объеме, снабжены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.
И поэтому жизнь продолжается.
Как сообщала «Одесская жизнь», на Пасху в селе Фонтанка Одесского района спасли новорожденного младенца. Сумку с ребенком неизвестные подбросили в подъезд жилого дома. Малыша отвезли в городскую детскую больницу №2. Сейчас его состояние медики оценивают как стабильное.