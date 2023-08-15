В Одесской области женщина закрыла ребенка в багажнике авто: что известно?

Жительница Подольского района угнала 12-летнего подростка, которого женщина обвинила в краже арбузов и затолкнула в багажник своей машины. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

Женщина подошла к соседскому мальчику, когда он играл на улице, и обвинила его в краже арбузов с поля за селом.

Когда подросток возразил, она начала угрожать ему, а затем силой затолкала в багажный отсек своей легковушки и повезла по улице. Как долго злоумышленница содержала там ребенка, в полиции не уточнили.

Ни к родителям ребенка, ни в полицию по факту кражи гражданка не обращалась. Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении малолетнего ребенка.

Полицейские устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и привлечения к ответственности.

Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что в Одессе задержан руководитель общественной организации, который за 8000 долларов США помогал уклоняться от призыва мужчинам.

Фото: ГУНП в Одесской области