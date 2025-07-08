Ключевые моменты:

Одесские подростки целенаправленно искали бездомного, чтобы поиздеваться над ним.

Нападавшие стреляли в мужчину из пневматических пистолетов, а один из них избил жертву руками и ногами.

Двум задержанным объявили подозрение в хулиганстве, им грозит до семи лет заключения.

Одесские подростки пошли в парк, чтобы пострелять в живого человека

В конце июня, днем, трое подростков, двое из которых были вооружены пневматическими пистолетами, пришли в один из одесских парков с четким намерением — найти бездомного и поиздеваться над ним.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Ребята встретили 30-летнего местного жителя, который, по их мнению, соответствовал их «критериям», и начали его словесно оскорблять. Когда мужчина попытался уйти, подростки открыли по нему огонь из пистолетов. Тот из нападавших, кто не имел оружия, сбил потерпевшего с ног и жестоко избил его руками и ногами.

К счастью, на место происшествия вмешались прохожие, которые заставили правонарушителей убежать. Очевидцы немедленно вызвали полицию и «скорую помощь». Пострадавшего с многочисленными ушибами, пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские действовали оперативно: в тот же день было установлено местонахождение и задержаны двое нападавших — парней 14 и 16 лет. Пневматические пистолеты, которые, по словам подростков, были приобретены через интернет, изъяты в качестве вещественных доказательств.

Как сообщила следователь отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Елена Шевченко, собрана достаточная доказательная база. Фигурантам объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Сейчас продолжаются мероприятия по розыску третьего соучастника.

Степень тяжести полученных пострадавшим травм будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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