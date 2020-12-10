В Одессе вырастут тарифы на холодную воду

С января наступающего года тарифы на водоснабжение и водоотведение планируют повысить по всей Украине. В Одессе они могут подняться примерно на 25,5%. Почему вырастут тарифы и какую сумму, в случае подорожания этих коммунальных услуг, горожане увидят в своих платежках, выясняла «Одесская жизнь».

Почему тариф на воду поднимут?

Тарифы на воду во всех городах Украины разные. Хотя устанавливают их не местные власти, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

Зависят тарифы от цен на электроэнергию, средней заработной платы, затрат на ремонт сетей. Учитывается также и возможность доступа к воде. А в различных регионах она разная.

Очередное повышение цен НКРЭКУ объясняет повышением минимальной и средней зарплаты, ростом стоимости топлива, реактивов, электрической энергии. Подорожали чистка воды и стоков, увеличилась стоимость ремонтных работ – в этом году затраты на них выросли на 40%. К тому же высока степень изношенности сетей – водоканалы требуют капитальных инвестиций.

Сколько придется платить за холодную воду?

НКРЭКУ пересматривает тарифы на воду и водоотведение для населения уже второй раз за год – последний раз был в феврале 2020-го. А в ноябре в очередной раз предложила новые тарифы и обнародовала соответствующие постановления.

Правда, водоканалы подали новые расценки на утверждение с их обоснованием еще в мае. Но перед выборами, понятно, повышения тарифов не произошло. Ну а теперь принятию непопулярных решений популистские лозунги не препятствуют. Так что очередного повышения тарифов, судя по всему, не избежать. Хотя окончательное решение будет принято после открытых слушаний на местах.

В случае если тарифы, предложенные НКРЭКУ, примут, одесситам за один кубометр воды (16,08 грн) и его отведение (13,44 грн) с учетом НДС придется платить 29,52 гривны. Сейчас – 26,72 гривны. А если у вас нет счетчика и вы платите по средним нормам потребления, то ежемесячно по новым тарифам придется заплатить более 500 гривен. Сейчас – 483,66 гривны.

Впрочем, в ООО «Инфоксводоканал» на сегодняшний день эту информацию не подтвердили. Но, судя по всему, изменений в платежках стоит ожидать уже в феврале.

Фото: zachem.com.ua