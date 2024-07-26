В Одессе по традиции торжественно подняли олимпийский флаг

Напомним, церемония открытия начнется в 20:30 по киевскому времени и продлится до полуночи. В этом году на Олимпиаду от Украины поехало 140 спортсменов из которых семеро — из Одесской области. Для некоторых из них это уже не первая Олимпиада:

футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк;

саблистки Алина Тимощук и Елена Кравацкая;

борец Василий Михайлов;

теннисистка Даяна Ястремская;

стрелок — Ирина Маловичко.

Также подчеркнем, что спортсмены из Одесской области всегда привозили домой награды. Так что ждем очередные медали