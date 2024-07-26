В Одессе по традиции торжественно подняли олимпийский флаг

Сегодня, в пятницу 26 июля 2024 года, официально стартуют летние Олимпийские игры в Париже. В Одессе в честь этого события состоялось торжественное поднятие олимпийского флага на арене «Олимпийца» с участием спортсменов и тренеров.
Напомним, церемония открытия начнется в 20:30 по киевскому времени и продлится до полуночи. В этом году на Олимпиаду от Украины поехало 140 спортсменов из которых семеро — из Одесской области. Для некоторых из них это уже не первая Олимпиада:
- футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк;
- саблистки Алина Тимощук и Елена Кравацкая;
- борец Василий Михайлов;
- теннисистка Даяна Ястремская;
- стрелок — Ирина Маловичко.
Также подчеркнем, что спортсмены из Одесской области всегда привозили домой награды. Так что ждем очередные медали