В Одессе по традиции торжественно подняли олимпийский флаг

В Одессе по традиции торжественно подняли олимпийский флаг

Сегодня, в пятницу 26 июля 2024 года, официально стартуют летние Олимпийские игры в Париже. В Одессе в честь этого события состоялось торжественное поднятие олимпийского флага на арене «Олимпийца» с участием спортсменов и тренеров.

Напомним, церемония открытия начнется в 20:30 по киевскому времени и продлится до полуночи. В этом году на Олимпиаду от Украины поехало 140 спортсменов из которых семеро — из Одесской области. Для некоторых из них это уже не первая Олимпиада:

  • футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк;
  • саблистки Алина Тимощук и Елена Кравацкая;
  • борец Василий Михайлов;
  • теннисистка Даяна Ястремская;
  • стрелок — Ирина Маловичко.

Также подчеркнем, что спортсмены из Одесской области всегда привозили домой награды. Так что ждем очередные медали

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