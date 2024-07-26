В Одесі за традицією урочисто підняли олімпійський прапор

В Одесі за традицією урочисто підняли олімпійський прапор

Сьогодні, у п’ятницю 26 липня 2024 року, офіційно стартують літні Олімпійські ігри в Парижі. В Одесі на честь цієї події відбулося урочисте підняття олімпійського прапора на арені «Олімпійця» за участі спортсменів та тренерів.

Нагадаємо, церемонія відкриття розпочнеться о 20:30 за київським часом і триватиме до опівночі. Цьогоріч на Олімпіаду від України поїхало 140 спортсменів з яких семеро – з Одещини. Для деяких з них це вже не перша Олімпіада:

  • футболісти Максим Брагару та Володимир Салюк;
  • шаблістки Аліна Тимощук та Олена Кравацька;
  • борець Василь Михайлов;
  • тенісистка Даяна Ястремська;
  • стрільчиня – Ірина Маловічко.

Також підкреслимо, що спортсмени з Одещини завжди привозили додому нагороди. Тож чекаємо на чергові медалі

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