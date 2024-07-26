В Одесі за традицією урочисто підняли олімпійський прапор

Нагадаємо, церемонія відкриття розпочнеться о 20:30 за київським часом і триватиме до опівночі. Цьогоріч на Олімпіаду від України поїхало 140 спортсменів з яких семеро – з Одещини. Для деяких з них це вже не перша Олімпіада:

футболісти Максим Брагару та Володимир Салюк;

шаблістки Аліна Тимощук та Олена Кравацька;

борець Василь Михайлов;

тенісистка Даяна Ястремська;

стрільчиня – Ірина Маловічко.

Також підкреслимо, що спортсмени з Одещини завжди привозили додому нагороди. Тож чекаємо на чергові медалі