В Одесі за традицією урочисто підняли олімпійський прапор

Сьогодні, у п’ятницю 26 липня 2024 року, офіційно стартують літні Олімпійські ігри в Парижі. В Одесі на честь цієї події відбулося урочисте підняття олімпійського прапора на арені «Олімпійця» за участі спортсменів та тренерів.
Нагадаємо, церемонія відкриття розпочнеться о 20:30 за київським часом і триватиме до опівночі. Цьогоріч на Олімпіаду від України поїхало 140 спортсменів з яких семеро – з Одещини. Для деяких з них це вже не перша Олімпіада:
- футболісти Максим Брагару та Володимир Салюк;
- шаблістки Аліна Тимощук та Олена Кравацька;
- борець Василь Михайлов;
- тенісистка Даяна Ястремська;
- стрільчиня – Ірина Маловічко.
Також підкреслимо, що спортсмени з Одещини завжди привозили додому нагороди. Тож чекаємо на чергові медалі