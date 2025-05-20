Маршрут протянется от улицы Кишинёвской до ЦНАПа на Заболотного, охватывая важные социальные объекты. Его обустройство включает понижение бордюров, установку пандусов, укладку тактильной плитки и обновление покрытия, соответствующее государственным строительным нормам.

Строительные работы начались в первый день Недели безбарьерности, что символично подчёркивает важность проекта для людей с ограниченными возможностями.

Инициатива реализуется по решению Совета безбарьерности при поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова.

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