инклюзивный маршрут
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Маршрут протянется от улицы Кишинёвской до ЦНАПа на Заболотного, охватывая важные социальные объекты. Его обустройство включает понижение бордюров, установку пандусов, укладку тактильной плитки и обновление покрытия, соответствующее государственным строительным нормам.

инклюзивный маршрут

Строительные работы начались в первый день Недели безбарьерности, что символично подчёркивает важность проекта для людей с ограниченными возможностями.

инклюзивный маршрут

Инициатива реализуется по решению Совета безбарьерности при поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова.

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