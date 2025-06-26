Ключевые моменты

Погиб Сергей Дойчев, 41 год, родом из села Муравлевка Измаильского района.

Он погиб 23 июня 2025 года выполняя задание в Сумской области.

Жизнь защитника оборвалась 23 июня 2025 года

О трагедии сообщили в Сафьяновском сельском совете.

Сергей был родом из села Муравлёвка и проходил службу в должности водителя-электрика отделения управления миномётной батареи.

«Он с честью и преданностью защищал украинскую землю. Светлая память о Сергее навсегда останется в сердцах односельчан и всех, кто его знал», — говорится в сообщении громады.

Как сообщала «Одесская жизнь», на фронте погибли военнослужащие Сторчеус Юрий Иванович из села Вишневое Белгород-Днестровского района и Роман Димов из села Виноградовка Болградской громады.