погибший, потери

Ключевые моменты

  • Погиб Сергей Дойчев, 41 год, родом из села Муравлевка Измаильского района.
  • Он погиб 23 июня 2025 года выполняя задание в Сумской области.

Жизнь защитника оборвалась 23 июня 2025 года

О трагедии сообщили в Сафьяновском сельском совете. 

Сергей был родом из села Муравлёвка и проходил службу в должности водителя-электрика отделения управления миномётной батареи.

Сергей Дойчев

«Он с честью и преданностью защищал украинскую землю. Светлая память о Сергее навсегда останется в сердцах односельчан и всех, кто его знал», — говорится в сообщении громады. 

Как сообщала «Одесская жизнь», на фронте погибли военнослужащие Сторчеус Юрий Иванович из села Вишневое Белгород-Днестровского района и Роман Димов из села Виноградовка Болградской громады.

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