Ключевые моменты
- Погиб Сергей Дойчев, 41 год, родом из села Муравлевка Измаильского района.
- Он погиб 23 июня 2025 года выполняя задание в Сумской области.
Жизнь защитника оборвалась 23 июня 2025 года
О трагедии сообщили в Сафьяновском сельском совете.
Сергей был родом из села Муравлёвка и проходил службу в должности водителя-электрика отделения управления миномётной батареи.
«Он с честью и преданностью защищал украинскую землю. Светлая память о Сергее навсегда останется в сердцах односельчан и всех, кто его знал», — говорится в сообщении громады.
Как сообщала «Одесская жизнь», на фронте погибли военнослужащие Сторчеус Юрий Иванович из села Вишневое Белгород-Днестровского района и Роман Димов из села Виноградовка Болградской громады.