В Одессе планируют построить альтернативную дорогу для большегрузов: она будет в промзоне

Строительство альтернативной дороги для въезда большегрузного транспорта на эстакаду Одесского морского порта обсуждала рабочая группа в городском совете.

Как сообщает пресс-служба горсовета, было предложено подготовить проект об отводе земельного участка под строительство дороги и размещении демпферной площадки госпредприятию «Администрация морских портов Украины». Проект решения рассмотрят на сессии Одесского горсовета.

Также было принято решение о статусе дороги – она должна быть не общего пользования, а специального назначения. Расположена дорога будет в промышленной зоне.

Вице-мэр Пётр Рябоконь поручил департаменту архитектуры и градостроительства завершить разработку плана территории, а затем вынести его на рассмотрение исполкома до конца текущего года.

Кроме того, обсуждалась возможность предоставления на территории ООО «Евротерминал» временного «зелёного коридора» для большегрузного транспорта, заезжающего в Одесский порт.

Пётр Рябоконь подчеркнул, что городские власти стремятся вывести большегрузный транспорт с городских улиц и снять вызванное этим социальное напряжение.

На сегодняшний день есть только один въезд большегрузного транспорта на территорию порта, который проходит через частную территорию. Чтобы избежать монополии и обеспечить проезд грузовиков за пределами жилых кварталов, необходима альтернативная дорога.

Фото: delo.ua