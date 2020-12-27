Новости Одессы и Одесской области

В Одессе митингуют против сноса дачи Маразли

В Одессе митингуют против сноса дачи Маразли

В Одессе активисты устроили митинг против сноса “дачи Маразли” на Лидерсовском бульваре.

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По данным организации “Автомайдан Одесса”, “дачу Маразли” планируют снести, поскольку на его территории хотят построить новые многоквартирные дома.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

Напомним, 16 декабря в Одессе снесли здание римо-католического приюта для мальчиков по улице Балковской. Это здание было памятником архитектуры местного значения.

Фото: Марина Анимуцкая

 

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