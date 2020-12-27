В Одессе митингуют против сноса дачи Маразли

В Одессе активисты устроили митинг против сноса “дачи Маразли” на Лидерсовском бульваре.

По данным организации “Автомайдан Одесса”, “дачу Маразли” планируют снести, поскольку на его территории хотят построить новые многоквартирные дома.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

Напомним, 16 декабря в Одессе снесли здание римо-католического приюта для мальчиков по улице Балковской. Это здание было памятником архитектуры местного значения.

Фото: Марина Анимуцкая