В Одессе – пасхальный ажиотаж: у храмов километровые очереди (фото, видео)

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают большой праздник – Пасху. По традиции, в этот день верующие идут в храмы на всенощную службу и приносят на освящение пасхальные корзины.

Обычно освящение пасок, яиц и прочей праздничной снеди проходит после окончания службы – ранним утром, но из-за ограничений военного положения украинцы могли сделать это только по окончании комендантского часа.

Судя по сообщениям местных телеграм-каналов, в Одессе сегодня утром наблюдался пасхальный ажиотаж: с самого утра возле храмов собралось множество людей. Образовались километровые очереди из желающих освятить пасхальные корзины и готовых стоять в очередях по несколько часов.

В частности, сотни людей ожидали религиозного обряда у собора Рождества Христова ПЦУ.



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