Что пожелал одесситам мэр в День Христова Воскресения (видео)

Сегодня, 16 апреля 2023 года, православные христиане восточного обряда отмечают самый большой празник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху. С приветственным видеообращением к одесситам по этому поводу обратился городской голова Геннадий Труханов.

В своем обращении мэр Одессы напоминает, что вера в Бога, надежда, добро, любовь к ближнему и милосердие – это вечные ценности, которые во все времена помогали нам преодолевать жизненные трудности.

«Уже больше года украинцы, объединившись, борются за единственную на всех мечту – преодолеть темноту, которую принесла на нашу землю враждебная агрессия. Мы точно знаем: даже после самой темной ночи наступает рассвет, а жизнь всегда побеждает смерть. Пусть светлый праздник Воскресения Господня укрепит нашу веру и принесет скорейшую Победу. Пусть Господь бережет всех нас от бед, дарит силы для добрых дел. Мирного украинского неба нам всем! Христос воскрес!» – пожелал Труханов.

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