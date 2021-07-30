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В Одесской области пьяная женщина напала на участкового и изорвала в клочья его одежду (фото)

В Одесской области пьяная женщина напала на участкового и изорвала в клочья его одежду (фото)

Офицер был вынужден применить газовый баллончик, чтобы отбиться от дебоширки.

Об этом сообщили источники в полиции.

Инцидент произошел в селе Михайлополь Березовского района. Участкового вызвали местные жители, чтобы утихомирить разбушевавшуюся нетрезвую 35-летнюю соседку.

Но женщина в ярости набросилась на прибывшего полицейского, избила его и превратила в хлам форменную одежду.

Офицеру пришлось воспользоваться газовым баллончиком, чтобы защитить себя от атак не контролирующей себя дамы.

Участковому досталось изрядно – у него множественные синяки на лице, шее и затылке, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.345 УК Украины (нанесение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа) и о задержании злоумышленницы.

полицейский в изорванной одеждеочья

Недавно “Одесская Жизнь” рассказывала о том, как одесский полицейский подстрелил сам себя

Фото XYDessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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