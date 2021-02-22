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На Французском бульваре в Одессе замечена «бетонная» пробка

На Французском бульваре в Одессе замечена «бетонная» пробка

Сегодня днем в Одессе на Французском бульваре горожане заметили колонну из 14-ти автомобилей-бетономешалок. Машины выстроились в пробку и заняли всю полосу в сторону площади 10 Апреля.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook активист Демьян Ганул.

«Так выглядит разрушение одесских склонов. 14 бетономешалок посреди Французского бульвара», – прокомментировал Ганул.

По информации «Думской», тяжелая строительная техника направляется на стройку жилого комплекса «Кандинский» Эта стройка ведется на территории бывшего санатория «Магнолия» на Французском бульваре.

Очевидцы также отмечают, что движение грузового транспорта на Французском бульваре «запрещено от слова совсем». Напомним, соответствующее распоряжение подписал еще в июле 2013 года тогдашний мэр Одессы Алексей Костусев.

Ось так виглядає знищення одеських схилів.

14 бетономішалок посеред Французького бульвару.

Опубликовано Дем’яном Ганулом Понедельник, 22 февраля 2021 г.

 

Фото: Facebook Демьяна Ганула

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