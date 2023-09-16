В Одесі відзначили День прибирання масовим суботником (фото)

Сьогодні, 16 вересня, в Одесі відбулися суботники з нагоди Всесвітнього Дня збирання. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Акцію організував департамент міського господарства спільно з екологічним молодіжним рухом Let’s do it, Ukraine!
У прибиранні взяли участь фахівці комунальних підприємств “Міськзелентрест”, “Сервісний центр”, “Міські дороги”, а також члени Молодіжної ради при Одеському міського голови.
Одесити навели порядок у дендропарку Перемоги, сквері “Олімпієць”, парку Савицького та на інших локаціях.
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