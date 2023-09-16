В Одесі відзначили День прибирання масовим суботником (фото)

Де в Одесі почистити м’які меблі? Багато хто з нас вважає, що м’якими меблями можна користуватися багато років, обмежуючись лише чисткою оббивки пилососом. Однак тканина оббивки накопичує не тільки пил, а й частинки шкіри, шерсть свійських тварин, а між ворсинками можуть заводитися різні мікроорганізми — від пилових кліщів до клопів для білизни. У квартирі з’являються сторонні запахи, яких неможливо позбутися, а у мешканців можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що відбувається бiля одеської мерії вранці 16 вересня? (відео, фото) (ОНОВЛЕНО) Схоже, що акція протесту біля будівлі мерії, які відбуваються вже не одну суботу поспіль, стають в Одесі своєрідною «традицією». Адже, зважаючи на все, місцева влада «не чує» вимоги городян і продовжує оголошувати неадекватні тендери, спрямовуючи бюджетні кошти зовсім не на потреби ЗСУ, як того вимагають городяни. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ