Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відзначили День прибирання масовим суботником (фото)

В Одесі відзначили День прибирання масовим суботником (фото)

Сьогодні, 16 вересня, в Одесі відбулися суботники з нагоди Всесвітнього Дня збирання. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Акцію організував департамент міського господарства спільно з екологічним молодіжним рухом Let’s do it, Ukraine!

У прибиранні взяли участь фахівці комунальних підприємств “Міськзелентрест”, “Сервісний центр”, “Міські дороги”, а також члени Молодіжної ради при Одеському міського голови.

Одесити навели порядок у дендропарку Перемоги, сквері “Олімпієць”, парку Савицького та на інших локаціях.

субботник в Одессе 16.09.2023

В одесском парке навели порядок

одесситы на субботнике

Всемирный День уборки в Одессе

Субботник в одесском парке

Одесситы собрались на субботник
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