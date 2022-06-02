В Одессе отменили две троллейбусные остановки

В связи с военным положением и по рекомендации военных троллейбусные остановки «ул. Мариинская» по направлению к городу и «стадион СКА» по направлению к Архитекторской временно не будут работать.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Одесского городского совета “Одеса. Офіційно”

Отметим, что 2 июня на всех маршрутах работают 137 единиц общественного электрического транспорта, а именно 81 трамвай и 56 троллейбусов.

Время работы – с 5:30 до 22:00.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в городе восстановили движение трамвайных маршрутов №5, №28 возобновлено. Также заработал трамвайный маршрут №17.

Читайте также:

Проезд в одесских маршрутках может подорожать