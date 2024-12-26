В Одессе открылся новый пункт для лечения наркозависимых

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кабинеты ЗПТ продолжают работать в:

Городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом;

Городском психдиспансере;

Центре первичной медико-санитарной помощи №3;

Центре первичной медико-санитарной помощи №18.

За время работы программы количество пациентов, получающих заместительную терапию, увеличилось с 318 до 840 человек.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально.

Медики отмечают, что ЗПТ является одним из наиболее эффективных методов лечения людей с зависимостью от опиоидов. Отказ от бесконтрольных инъекций наркотических препаратов снижает риск передозировок, инфицирования и распространения ВИЧ и вирусных гепатитов.

«Одесская жизнь» рассказывает три истории людей, которые вовремя отважились узнать диагноз ВИЧ/СПИД и начать терапию, чтобы продолжить полноценную жизнь.