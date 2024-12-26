Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открылся новый пункт для лечения наркозависимых

В Одессе открылся новый пункт для лечения наркозависимых

Новый кабинет заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) для лечения наркозависимых людей открыт в одесском Центре первичной медико-санитарной помощи №16.

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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кабинеты ЗПТ продолжают работать в:

  • Городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом;
  • Городском психдиспансере;
  • Центре первичной медико-санитарной помощи №3;
  • Центре первичной медико-санитарной помощи  №18.

За время работы программы количество пациентов, получающих заместительную терапию, увеличилось с 318 до 840 человек.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально.

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Медики отмечают, что ЗПТ является одним из наиболее эффективных методов лечения людей с зависимостью от опиоидов. Отказ от бесконтрольных инъекций наркотических препаратов снижает риск передозировок, инфицирования и распространения ВИЧ и вирусных гепатитов.

«Одесская жизнь» рассказывает три истории людей, которые вовремя отважились узнать диагноз ВИЧ/СПИД и начать терапию, чтобы продолжить полноценную жизнь.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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