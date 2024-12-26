В Одесі відкрився новий пункт для лікування наркозалежних

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Кабінети ЗПТ продовжують працювати в:

Міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом;

Міському психдиспансері;

Міському психдиспансері; Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3;

Центрі первинної медико-санітарної допомоги №18.

За час роботи програми кількість пацієнтів, які отримують замісну терапію, збільшилася з 318 до 840 осіб.

Медична допомога надається безоплатно та конфіденційно.

Медики зазначають, що ЗПТ є одним із найефективніших методів лікування людей із залежністю від опіоїдів. Відмова від безконтрольних ін’єкцій наркотичних препаратів знижує ризик передозувань, інфікування та поширення ВІЛ і вірусних гепатитів.

«Одеське життя» розповідає три історії людей, які вчасно наважилися дізнатися діагноз ВІЛ/СНІД та розпочати терапію, щоб продовжити повноцінне життя.