Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відкрився новий пункт для лікування наркозалежних

В Одесі відкрився новий пункт для лікування наркозалежних

Новий кабінет замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для лікування наркозалежних людей відкрито в одеському Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16.

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Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Кабінети ЗПТ продовжують працювати в:

  • Міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом;
    Міському психдиспансері;
  • Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3;
  • Центрі первинної медико-санітарної допомоги №18.

За час роботи програми кількість пацієнтів, які отримують замісну терапію, збільшилася з 318 до 840 осіб.

Медична допомога надається безоплатно та конфіденційно.

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Медики зазначають, що ЗПТ є одним із найефективніших методів лікування людей із залежністю від опіоїдів. Відмова від безконтрольних ін’єкцій наркотичних препаратів знижує ризик передозувань, інфікування та поширення ВІЛ і вірусних гепатитів.

«Одеське життя» розповідає три історії людей, які вчасно наважилися дізнатися діагноз ВІЛ/СНІД та розпочати терапію, щоб продовжити повноцінне життя.

 

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