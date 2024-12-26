В Одесі відкрився новий пункт для лікування наркозалежних

Новий кабінет замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для лікування наркозалежних людей відкрито в одеському Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16.
Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Кабінети ЗПТ продовжують працювати в:
- Міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом;
Міському психдиспансері;
- Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3;
- Центрі первинної медико-санітарної допомоги №18.
За час роботи програми кількість пацієнтів, які отримують замісну терапію, збільшилася з 318 до 840 осіб.
Медична допомога надається безоплатно та конфіденційно.
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Медики зазначають, що ЗПТ є одним із найефективніших методів лікування людей із залежністю від опіоїдів. Відмова від безконтрольних ін’єкцій наркотичних препаратів знижує ризик передозувань, інфікування та поширення ВІЛ і вірусних гепатитів.
«Одеське життя» розповідає три історії людей, які вчасно наважилися дізнатися діагноз ВІЛ/СНІД та розпочати терапію, щоб продовжити повноцінне життя.