В Одесі відкрили вхід у Казковий тунель

Казковий тунель зараз перебуває у приватній власності. На початку літа мер Одеси Геннадій Труханов особисто зустрівся з власником тунелю і попросив відкрити його як притулок, повідомляє видання Укрінформ.

Наразі як укриття використовують половину тунелю.

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Що відомо про тунель

Казковий тунель – це підземний коридор, який протсгяєаться на 200 метрів і знаходиться під землею глибиною 20 метрів. Його звели в 1976-1979 роках, він з’єднував санаторій «Магнолія» з пляжем «Дельфін». Раніше від санаторію до тунелю спускався ліфт, який давав змогу відвідувачам швидко дістатися до узбережжя. До того ж у літню спеку відвідувачі могли насолодитися прохолодою в тунелі.

Стіни тунелю прикрашені різноманіттям орнаментів та героями популярних казок. Виконані вони в мозаїці, а на стелі тунелю встановлені різнокольорові світильники, що дають змогу плитці грати у світлі різними відблисками та кольорами.

Влітку 2014 року тунель закрили для відвідувачів, оскільки на місці колишнього санаторію «Магнолія» розпочалося будівництво житлового комплексу «Кандинські».

Фото – Укрінформ.