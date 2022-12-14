В Одессе открыли «Пункт несокрушимости» на базе школы с собственной котельной (видео)

В Суворовском районе Одессы в рамках первого в Украине пилотного проекта открыли «Пункт несокрушимости» на базе школы №41, имеющей собственную котельную. Об этом сообщили в мэрии города.

По словам городского головы Генналия Труханова, Одесса стала первым украинсим городом, где будет реализован пилотный проект по оборудованию школ, имеющих собственные котельные, автономным источником питания с последующим обустройством на базе них «Пунктов несокрушимости».

Параллельно эти пункты снабдят генераторами для освещения. Там можно будет зарядить гаджеты, выпить чай или кофе. Также будут оборудованы комнаты матери и ребенка и сделаны запасы продуктов питания, воды, медикаментов для оказания первой помощи.

Генератор для оборудования первого «Пункта несокрушимости» на базе школы №41 был получен в качестве гуманитарной помощи от города-побратима Одессы Констанцы.

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