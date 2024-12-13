Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открыли первое в Украине пространство для будущих айтишников

В Одессе открыли первое в Украине пространство для будущих айтишников

В Одессе открыли первую в Украине учебную лабораторию электронных коммуникационных сетей, где будущие IT-специалисты получат практические знания на лучшем оборудовании.

Открытие уникальной лаборатории состоялось 10 декабря в одесском Государственном университете интеллектуальных технологий, сообщили в Одесской ОГА.

Отмечается, подготовка студентов-будущих специалистов в сфере коммуникаций будет проходить на современном оборудовании от ведущих брендов: CISCO, HUAWEI, Hewlett-Packard, ZTE и других.

Важно, что лаборатория расположена в помещении-хранилище и полностью автономна — работать можно даже в условиях отключения света или сигналов тревоги.

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Реализация стала возможной благодаря сотрудничеству между университетом Одесской ОВА и КП «Областной информационно-аналитический центр».

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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