В Одесі відкрили перший в Україні простір для майбутніх айтішників

В Одесі відкрили першу в Україні навчальну лабораторію електронних комунікаційних мереж, де майбутні IT-фахівці отримають практичні знання на найкращому обладнанні.
Відкриття унікальної лабораторії відбулося 10 грудня в одеському Державному університеті інтелектуальних технологій, повідомили в Одеській ОДА.
Зазначається, підготовка студентів-майбутніх фахівців у сфері комунікацій відбуватиметься на сучасному обладнанні від провідних брендів: CISCO, HUAWEI, Hewlett-Packard, ZTE та інших.
Важливо, що лабораторія розташована в приміщенні-сховищі та повністю автономна – працювати можна навіть в умовах вимкнення світла або сигналів тривоги.
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Реалізація стала можливою завдяки співпраці між університетом Одеської ОВА та КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр».