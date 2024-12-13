В Одесі відкрили перший в Україні простір для майбутніх айтішників

Як вибрати IP-камеру для дому або бізнесу IP відеокамери стають невіддільною частиною систем безпеки як для приватних осіб, так і для підприємств. Вони забезпечують високий рівень контролю і моніторингу завдяки своїм розширеним можливостям та функціям. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як S.T.A.L.K.E.R. 2 став маніфестом незламної України Коли анонсували S.T.A.L.K.E.R. 2, більшість сприймала його як просто гру, продовження культової серії, що захоплює шанувальників постапокаліптичних всесвітів. Однак з початком війни в Україні S.T.A.L.K.E.R. 2 став не просто розвагою, а своєрідним маніфестом, який відображає реалії України. Гра стала символом спротиву, витривалості і боротьби, а її розробники з GSC Game World використали цей проєкт, щоб нагадати про Україну. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Штучний інтелект замість психотерапевта: це вже працює в Україні Сорок психотерапевтів «навчали» ШІ відповідати на різноманітні запити постраждалих від війни українців. Застосунок допомагає при панічних атаках, стресі, депресії, сімейних конфліктах. І не тільки. Про новий застосунок розповіла представниця AI PSY HELP, кризовий психолог в «Одеському обласному центрі допомоги ветеранам війни» Катерина Антіпова. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Лазери в мистецтві: чому все більше майстрів вибирають лазерне різання металу Лазерне різання дозволяє буквально «малювати» на металі, створювати найтонші лінії та складні форми. За якістю і простотою різання їй на сьогодні немає альтернатив. Цю технологію активно використовують у промисловості, у приватних майстернях і навіть серед творчих людей. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ