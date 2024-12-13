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В Одесі відкрили перший в Україні простір для майбутніх айтішників

В Одесі відкрили перший в Україні простір для майбутніх айтішників

В Одесі відкрили першу в Україні навчальну лабораторію електронних комунікаційних мереж, де майбутні IT-фахівці отримають практичні знання на найкращому обладнанні.

Відкриття унікальної лабораторії відбулося 10 грудня в одеському Державному університеті інтелектуальних технологій, повідомили в Одеській ОДА.

Зазначається, підготовка студентів-майбутніх фахівців у сфері комунікацій відбуватиметься на сучасному обладнанні від провідних брендів: CISCO, HUAWEI, Hewlett-Packard, ZTE та інших.

Важливо, що лабораторія розташована в приміщенні-сховищі та повністю автономна – працювати можна навіть в умовах вимкнення світла або сигналів тривоги.

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Реалізація стала можливою завдяки співпраці між університетом Одеської ОВА та КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр».

 

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