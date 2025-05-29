Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В отделении оборудованы мельцеровские боксы – изолированные палаты с отдельным выходом и специальной системой приточно-вытяжной вентиляции. Учитывая, что в больницу госпитализируют, в том числе, и детей с подозрением на инфекционные заболевания, такая система позволяет полностью изолировать пациента, обеспечить образцовое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и предотвратить распространение внутрибольничных инфекций.

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Также в больнице отремонтированы комфортные маломестные палаты хирургического стационара. В учреждении внедряется и развивается эндоскопическая хирургия, функционирует эндоскопический кабинет, где проводят фиброгастродуоденоскопию, бронхоскопию, колоноскопию как в диагностических, так и в лечебных целях.

В конце 2023 года в детской больнице №3 было создано новое отделение экстренной, неотложной и травматологической помощи, что впервые позволило обеспечить потребности маленьких жителей Пересыпского района в медицинских услугах по хирургии и травматологии. Здесь в режиме 24/7 оказывают помощь детям в неотложных состояниях, таких как несчастные случаи, политравмы, переломы, укусы животных, а также проводят экстренную вакцинацию от бешенства и столбняка.

Отделение экстренной, неотложной и травматологической помощи пользуется большим спросом среди одесситов. За время его работы здесь уже получили медицинскую помощь около 2000 детей.

В горсовете также отмечают, что спектр услуг хирургической и травматологической помощи в детской больнице №3 постоянно расширяется. Помимо неотложной помощи, здесь проводят плановые оперативные вмешательства как общехирургического, так и ортопедо-травматологического профиля, включая сложные реконструктивные операции с использованием металлоконструкций и современных методик.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно в рамках государственной программы медицинских гарантий в соответствии с договорами с Национальной службой здоровья Украины.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе готовят к открытию медицинский центр, который будет финансироваться из бюджета Мариуполя.