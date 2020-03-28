В Одессе открыли Музей театра: в масках и пока без посетителей

Одесса – на карантине, и потому торжественное открытие Музея театра состоялось в закрытом режиме.

Открытие посвятили Международному дню театра, о чем сообщили в сообществе Public Art на их странице в Facebook. Музей открылся в Театре Перуцкого на ул. Канатной, 71.

«Мы выстраивали экспозицию музея с особым вниманием и трепетом. Поэтому ждем скорых встреч с любителями театра в нашем Музее на втором этаже Театра Перуцкого… Команда музея приглашает всех в гости сразу после отмены карантина!», — сообщают создатели нового одесского музея.

В будущем посетить экспозицию можно будет с пятницы по воскресенье с 18:00 до 21:00.

Фото: Public Art

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