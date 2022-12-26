В Одессе открыли еще 8 «Пунктiв незламностi» – их адреса

В Одессе открыли еще восемь «Пунктов несокрушимости» («Пунктiв незламностi»).
Об этом информирует пресс-служба городского совета.
По данным мэрии, за минувшие сутки «Пункты несокрушимости» посетили 2196 человек.
Новые пункты открылись по таким адресам:
- ул. Героев Крут, 35Б (Одесская начальная школа №53);
- ул. Старопортофранковская, 40/42 (Одесский межшкольный ресурсный центр N3);
- ул. Кустанайская, 3, (Одесский лицей №19);
- ул. Академика Филатова, 23Б (школа №25);
- ул. Давида Ойстраха, 15А (лицей №40);
- площадь Молодежи, 17 (Одесский лицей №111);
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Крымская, 84.
В горсовете также напомнили, что одесские «Пункти незламностi» представлены на интрактивной карте, которая постоянно пополняется.
Читайте также:
- «Пункти незламності» будут работать по единым стандартам;
- Где в Одессе зарядить телефон и погреться?
- Нас не сломать: как переживают блэкаут одесситы.