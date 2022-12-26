В Одессе открыли еще 8 «Пунктiв незламностi» – их адреса

«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам Работа всех «Пунктів незламності» в Украине будет унифицирована, и жители получат доступ к одинаковому набору услуг. Такое решение утвердили в правительстве. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе переименуют одну из центральных улиц Александровский проспект переименуют в Украинских героев. Такое решение 21 декабря 2022 года приняла историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Одесса получила генераторы для школ и детсадов Одесса получила 39 генераторов мощностью по 3 киловатта, предназначенных для школ и детских садов. Департамент образования и науки передаст их руководителям учебных заведений, сообщает пресс-служба городского совета. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе зарядить телефон и погреться? Когда блэкаут длится не один день, все мы пытаемся найти место, где можно хотя бы подзарядить телефон и узнать последние новости. Для этого по всей стране, в том числе в Одессе и Одесской области, открыли «Пункти незламності». Они есть в каждом населенном пункте, в каждом районе больших городов, и их количество постоянно растет. ПОДРОБНЕЕ