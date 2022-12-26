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В Одессе открыли еще 8 «Пунктiв незламностi» – их адреса

В Одессе открыли еще 8 «Пунктiв незламностi» – их адреса

В Одессе открыли еще восемь «Пунктов несокрушимости» («Пунктiв незламностi»).
Об этом информирует пресс-служба городского совета.

По данным мэрии, за минувшие сутки «Пункты несокрушимости» посетили 2196 человек.

Новые пункты открылись по таким адресам:

  1. ул. Героев Крут, 35Б (Одесская начальная школа №53);
  2. ул. Старопортофранковская, 40/42 (Одесский межшкольный ресурсный центр N3);
  3. ул. Кустанайская, 3, (Одесский лицей №19);
  4. ул. Академика Филатова, 23Б (школа №25);
  5. ул. Давида Ойстраха, 15А (лицей №40);
  6. площадь Молодежи, 17 (Одесский лицей №111);
  7. ул. Канатная, 19/21;
  8. ул. Крымская, 84.

В горсовете также напомнили, что одесские «Пункти незламностi» представлены на интрактивной карте, которая постоянно пополняется.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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