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«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам

«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам

Работа всех «Пунктів незламності» в Украине будет унифицирована, и жители получат доступ к одинаковому набору услуг. Такое решение утвердили в правительстве.

На внеочередном заседании правительства 17 декабря 2022 года был утвержден «Порядок организации и функционирования «Пунктів незламності» и определены их комплектация и алгоритм развертывания.

В рамках решения все пункты переведут на круглосуточную работу и разделят на два типа: стационарные и мобильные. Здесь смогут работать медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры.

Все пункты должны будут охранять полиция, служба охраны или добровольцы. 

Каждый пункт должен быть обеспечен:

  • генераторами и горючим;
  • автономным отоплением;
  • средствами доступа в интернет;
  • связью;
  • запасами питьевой и технической воды;
  • средствами личной гигиены, туалетами.

На сегодня по всей стране функционирует более пяти тысяч «Пунктов незламності» («Пунктов несокрушимости»). Правительство работает над их увеличением в три раза.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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