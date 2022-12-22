«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам

Работа всех «Пунктів незламності» в Украине будет унифицирована, и жители получат доступ к одинаковому набору услуг. Такое решение утвердили в правительстве.

На внеочередном заседании правительства 17 декабря 2022 года был утвержден «Порядок организации и функционирования «Пунктів незламності» и определены их комплектация и алгоритм развертывания.

В рамках решения все пункты переведут на круглосуточную работу и разделят на два типа: стационарные и мобильные. Здесь смогут работать медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры.

Все пункты должны будут охранять полиция, служба охраны или добровольцы.

Каждый пункт должен быть обеспечен:

генераторами и горючим;

автономным отоплением;

средствами доступа в интернет;

связью;

запасами питьевой и технической воды;

средствами личной гигиены, туалетами.

На сегодня по всей стране функционирует более пяти тысяч «Пунктов незламності» («Пунктов несокрушимости»). Правительство работает над их увеличением в три раза.