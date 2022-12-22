«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам

Работа всех «Пунктів незламності» в Украине будет унифицирована, и жители получат доступ к одинаковому набору услуг. Такое решение утвердили в правительстве.
На внеочередном заседании правительства 17 декабря 2022 года был утвержден «Порядок организации и функционирования «Пунктів незламності» и определены их комплектация и алгоритм развертывания.
В рамках решения все пункты переведут на круглосуточную работу и разделят на два типа: стационарные и мобильные. Здесь смогут работать медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры.
Все пункты должны будут охранять полиция, служба охраны или добровольцы.
Каждый пункт должен быть обеспечен:
- генераторами и горючим;
- автономным отоплением;
- средствами доступа в интернет;
- связью;
- запасами питьевой и технической воды;
- средствами личной гигиены, туалетами.
На сегодня по всей стране функционирует более пяти тысяч «Пунктов незламності» («Пунктов несокрушимости»). Правительство работает над их увеличением в три раза.