В Одессе открыли Центр предотвращения детской слепоты

Центр создали для проведения оперативной помощи детям с “ринопатией недоношенных” и дальнейшего наблюдения за офтальмологическим здоровьем ребенка, чтобы предотвратить появление осложнений (косоглазие, нарушение рефракции, слабое зрение или нарушения бинокулярного зрения). Об этом сказано в пресс-релизе института Филатова.

Помещение центра оборудовали с помощью благотворительных организаций.

Справочно

Ретинопатия недоношенных является одной из основных причин слепоты у детей в раннем возрасте. С 2008 года ГУ “Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМНУ” организовал выездную работу офтальмологов в Одесской, Херсонской и Николаевской областях вместо модели, при которой преждевременно родившегося ребенка с РН транспортируют реанимобилем в лечебные учреждения, что создает дополнительную угрозу здоровью. Врач с современным мобильным оборудованием выезжает к ребенку и проводит обследование или лазерную операцию непосредственно на месте.

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