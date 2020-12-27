Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открыли Центр предотвращения детской слепоты

В Одессе открыли Центр предотвращения детской слепоты

В Одессе на базе ГУ “Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМНУ” открыли Центр предотвращения детской слепоты. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Центр создали для проведения оперативной помощи детям с “ринопатией  недоношенных” и дальнейшего наблюдения за офтальмологическим здоровьем ребенка, чтобы предотвратить появление осложнений (косоглазие, нарушение рефракции, слабое зрение или нарушения бинокулярного зрения). Об этом сказано в пресс-релизе института Филатова.

Помещение центра оборудовали с помощью благотворительных организаций.

Справочно

Ретинопатия недоношенных является одной из основных причин слепоты у детей в раннем возрасте. С 2008 года ГУ “Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМНУ” организовал выездную работу офтальмологов в Одесской, Херсонской и Николаевской областях вместо модели, при которой преждевременно родившегося ребенка с РН транспортируют реанимобилем в лечебные учреждения, что создает дополнительную угрозу здоровью. Врач с современным мобильным оборудованием выезжает к ребенку и проводит обследование или лазерную операцию непосредственно на месте.

Читайте также: Одесский Зал Славы: Владимир Филатов – лучший врач-офтальмолог 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить