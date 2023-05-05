В Одессе открыли Центр помощи спасенным: кто может сюда обратиться? (видео)

В Одессе открыли юбилейный, десятый, Центр помощи спасенным. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Такие Центры уже работают в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Харькове, Херсоне и Полтаве. Их цель – оказание социально-психологической помощи внутренне перемещенным лицам, тем, кто пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов, выявление случаев насилия, в частности сексуального и других форм насилия, связанного с вооруженным конфликтом.

По словам вице-мэра Светланы Бедреги, в одесском Центре будет в первую очередь предоставляться психологическая помощь. Кроме того, у внутренне перемещенных лиц возникает много юридических вопросов, с чем будут помогать квалифицированные юристы. И, конечно, предусмотрено оказание медицинской помощи. То есть этот Центр станет точкой входа для получения комплексной помощи.

Вице-мэр также напомнила, что в Одессе работают кабинеты оказания медико-социальной помощи, куда также могут обращаться как внутренне перемещенные лица, так и одесситы, которые в этом нуждаются.

Центр помощи спасенным находится в помещении ЦНАП по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2Д, телефон: +38 (067) 131 39 38.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Обратиться в Центр помощи спасенным может каждый, кто нуждается в профессиональной помощи и консультациях. Помощь предоставляется бесплатно.

Читайте также:

Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета