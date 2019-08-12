В Одессе открылась крупная международная конференция по астрофизике и космологии

Сегодня начинает свою работу шестая Международная Гамовская конференция по астрофизике и космологии.

В форуме принимают участие 140 ученых из 12 стран мира: Германии, Италии, Латвии, Польши, Словакии, Израиля, Болгарии, Белоруссии, Украины, России, Казахстана, Армении.

Конференция посвящена 115-летию Г.А. Гамова, 150-летию создания Д.И. Менделеевым периодической системы химических элементов и 100-летию Международного астрономического союза.

На конференции будут обсуждаться перспективные направления и исследования в космологии, астрофизике, радиоастрономии,астрофизике высоких энергий и астробиологии. В этом году на конференции впервые будет работать секция по биологическим исследованиям в генетике.

Конференция пройдет с 12 по 18 августа в гостинице «Гранд Марин» (Совиньон). Организаторы: тел. (097) 275-8214, Рябов Михаил Иванович.

Выдающийся советский и американский ученый Георгий Антонович Гамов родился в Одессе. Известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии и биологии. Он является автором первой количественной теории альфа-распада, один из основоположников теории “горячей Вселенной” и одним из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звезд. Впервые четко сформулировал проблему генетического кода. Широкую известность Гамову принесли его научно-популярные произведения, в которых живым и доступным языком, с присущим ученому юмором, изложены современные научные представления.

Фото: gamow.odessa.ua