Зачем нужна конференция о судьбе памятника Екатерине ІІ, если будет опрос жителей?

В общей сложности для участия в обсуждении зарегистрировалось 1110 человек, из них 47,1% — мужчины, 52,9% — женщины. Из общего количества зарегистрированных участников 20,2% изъявили желание выступить, а это 224 человека, 826 зарегистрированных участников (74,4%) внесли свои предложения по судьбе памятника.

С учетом предложений, полученных по результатам обсуждения на интернет-конференции, в период с 20 сентября по 20 октября 2022 года включительно будет проведен электронный опрос.

В частности, именно на конференции определят, какие варианты ответов войдут в опрос. Дело в том, что вряд ли там будет всего два крайних вопроса: «снести» памятник или «оставить».

Могут быть и такие варианты ответов: «перенести в другое место», «убрать фигуру Екатерины, постамент оставить», «дополнить памятник информационной доской» и другие.

Напомним, 18 сентября на Екатерининской площади в Одессе прошла акция протеста. Ее участник требовали демонтировать памятник «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ).

Часть горожан выражают свое несогласие с тем, что практически в центре украинской Одессы стоит памятник российской императрице, которая уничтожила Запорожскую Сечь и сделала крепостными украинских крестьян.