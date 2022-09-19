Новости Одессы и Одесской области

Зачем нужна конференция о судьбе памятника Екатерине ІІ, если будет опрос жителей?

Зачем нужна конференция о судьбе памятника Екатерине ІІ, если будет опрос жителей?

В Одессе проходит интернет-конференция по решению судьбы памятника Основателям Одессы.

В общей сложности для участия в обсуждении зарегистрировалось 1110 человек, из них 47,1% — мужчины, 52,9% — женщины. Из общего количества зарегистрированных участников 20,2% изъявили желание выступить, а это 224 человека, 826 зарегистрированных участников (74,4%) внесли свои предложения по судьбе памятника.

С учетом предложений, полученных по результатам обсуждения на интернет-конференции, в период с 20 сентября по 20 октября 2022 года включительно будет проведен электронный опрос.

В частности, именно на конференции определят, какие варианты ответов войдут в опрос. Дело в том, что вряд ли там будет всего два крайних вопроса: «снести» памятник или «оставить».

Могут быть и такие варианты ответов: «перенести в другое место», «убрать фигуру Екатерины, постамент оставить», «дополнить памятник информационной доской» и другие.

В Одессе проходит конференция о судьбе памятника Екатерине 2

В Одессе проходит конференция о судьбе памятника Екатерине 2

Напомним, 18 сентября на Екатерининской площади в Одессе прошла акция протеста. Ее участник требовали демонтировать памятник «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ).

Часть горожан выражают свое несогласие с тем, что практически в центре украинской Одессы стоит памятник российской императрице, которая  уничтожила Запорожскую Сечь и сделала крепостными украинских крестьян.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Андрей
Андрей
1 день назад

Как уничтожение Запорожской Сечи и закрепощение украинского крестьянства касается Одессы, которой тогда ещё не было? А вот само создание и название Одессы прямо связано с Екатериной. Что это за «часть горожан», которые этого не знают?

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