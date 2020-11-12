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В Одессе отключили отопление – где и когда включат?

В Одессе отключили отопление – где и когда включат?

Сегодня, 12 ноября, коммунальщики предприятия «Теплоснабжение города Одессы» отключили подачу тепла по ряду адресов из проводимых работ по устранению повреждений теплотрасс.

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Как сообщили в горсовете, без тепла остались такие адреса:

  • ул. Лузановская, 104 (включение – 15 ноября);
  • ул. Бочарова, 45 (включение – 13 ноября);
  • ул. Преображенская, 2/2а (включение – 15 ноября);
  • Итальянский бульвар, 6 (включение – 14 ноября);
  • ул. Базарная, 77 (включение – 17 ноября);
  • ул. Педагогическая, 11а (включение – 12 ноября);
  • ул. Софиевская, 34 (включение – 17 ноября).

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе отключат теплоснабжение на Таирова в многоэтажных жилых домах, школах и детсадах из-за ремонтных работ.

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Фото: KP.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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