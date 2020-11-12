В Одессе отключили отопление – где и когда включат?

Куда в Одессе выбрасывать крупногабаритный мусор? Каждый рабочий день у сотрудников одесских ЖКСов начинается с разбора стихийных свалок, которые устраивают по ночам не совсем ответственные горожане. Речь идет о крупногабаритном мусоре. ПОДРОБНЕЕ