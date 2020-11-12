В Одессе на Таирова сегодня отключат отопление в домах, школах и детсадах: адреса

В Одессе в микрорайоне Таирова отключат теплоснабжение в многоэтажных жилых домах, школах и детсадах.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в КП “Теплоснабжение города Одесса”.
Отопления не будет в четверг, 12 ноября, с с 9:00 до 20:00.
Отключат тепло в жилых домах по адресам:
- ул. Небесной сотни, 3, 3а, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;
- ул. Ак. Королева1, 1а, 2, 3, 5/1, 5/2 (колледж), 6, 8, 10, 14;
- ул. Инглези 1, 2, 3, 3/1, 3/3, 3а, 5, 6а;
- ул. Люстдорфская дор. 140а.
Школы и детсады:
- п-т Небесной сотни, 11а — музыкальная школа №4;
- п-т Небесной сотни, 17 — д / сад №211;
- ул. Ак. Королева, 12 — школа №63;
- ул. Инглези, 1а — д / сад №222.
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