В Одессе на Таирова сегодня отключат отопление в домах, школах и детсадах: адреса

Не теплый отопительный сезон: одесситы жалуются на холод в квартирах Несмотря на заявления городских властей о своевременном старте отопительного сезона, в квартирах одесситов отнюдь не стало теплее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Одесской жизни» в Facebook. ПОДРОБНЕЕ