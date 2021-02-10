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В Одессе отключат газ: каким домам не повезет?

В Одессе отключат газ: каким домам не повезет?

Сегодня, 10 февраля, в Одессе временно останутся без газа жители Новощепного ряда.

Как сообщает управление эксплуатации газового хозяйства Одесского городского совета, причина отключения газа – проведение ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Новощепной ряд.

В частности, с 09:00 до 16:00 часов газа не будет по таким адресам:

Отключение газа в Одессе 10 февраля

Напомним, ранее в Одессе стартовал второй этап капитального ремонта Новощепного ряда.

Читайте также: Как сменить поставщика газа? – пошаговая инструкция.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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