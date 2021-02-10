В Одессе отключат газ: каким домам не повезет?

Как сменить поставщика газа?- пошаговая инструкция С августа прошлого года тарифы на газ пошли в гору – таким образом потребители познакомились с газовым рынком. В январе по Украине прокатилась волна выступлений против роста стоимости коммунальных услуг. В результате тариф на газ для потребителей большинства компаний-поставщиков снизили до 6,99 гривны. Но сразу дали понять, что это временно – до 31 марта. Затем газ, вероятнее всего, снова будет дорожать. А тарифы, как и раньше, будут отличаться в зависимости от поставщика. Как сменить поставщика и покупать газ дешевле? ПОДРОБНЕЕ

Как платить за газ после смены поставщика? – инструкция «Перешли к «Нафтогазу» 17 декабря. Передали показания на 104.ua. Зарегистрировались в личном кабинете. Сумму выставили. Куда теперь платить по новому лицевому счету? Пока высвечен старый лицевой счет», – написал один из потребителей на официальной странице «Нафтогаза». Поэтому в компании «Нафтогаз» дали подробную инструкцию, как платить за газ украинцам, которые сменили поставщика после повышения тарифов на голубое топливо. ПОДРОБНЕЕ