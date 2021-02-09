С августа прошлого года тарифы на газ пошли в гору – таким образом потребители познакомились с газовым рынком. В январе по Украине прокатилась волна выступлений против роста стоимости коммунальных услуг. В результате тариф на газ для потребителей большинства компаний-поставщиков снизили до 6,99 гривны. Но сразу дали понять, что это временно – до 31 марта. Затем газ, вероятнее всего, снова будет дорожать. А тарифы, как и раньше, будут отличаться в зависимости от поставщика. Как сменить поставщика и покупать газ дешевле?

Выбираем, проверяем и заключаем договор

Рынок газа представляют в Украине более 50 компаний. Чтобы найти выгодного поставщика, который предлагает меньший тариф и более качественные услуги, следует воспользоваться предложенной ниже схемой.

Выбрать нового поставщика газа, воспользовавшись, к примеру, сервисом «Газотека»: gasoteka.ua-energy.org. Информацию о поставщиках газа также можно узнать с помощью мобильного приложения «Енергетика онлайн». Можно воспользоваться и интернет-сайтами, где предлагают сравнить цены на топливо у различных компаний-поставщиков. Например, на сайте «Минфин»: index.minfin.com.ua/tariff/gas. Узнать, поставляет ли нужная компания газ в вашем регионе. Проверить, имеет ли право выбранная вами компания поставлять газ. Для этого следует зайти на сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и выбрать раздел «Ліцензійний реєстр НКРЕКП». Когда вы нажмете на стрелочку, на ваш компьютер автоматически должен сохраниться соответствующий документ, но, увы, это не всегда получается. Если повезет, проверить наличие лицензии можно в графе «Статус лицензии». Еще варианты: посетить предприятие-поставщика и непосредственно там ознакомиться с лицензией или же сделать запрос в НКРЭКУ об интересующем вас поставщике. Подать заявление-присоединение выбранному поставщику. Это можно сделать онлайн, направив компании отсканированное или сфотографированное обращение на электронный ящик, или лично прийти в офис компании и подать пакет документов:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

документы на право собственности или право пользования помещением;

другие документы, которые может потребовать поставщик (например, последний счет за газ).

Если предоставленные документы нуждаются в уточнении, поставщик в течение пяти рабочих дней направляет потребителю письменный запрос.

Надо знать

Отсутствие индивидуального газового счетчика не является препятствием для смены поставщика.

В целом процесс смены поставщика должен состояться в течение трех рабочих недель. При этом ставить в известность старого поставщика о переходе к новому нет необходимости – предыдущий договор разрывается автоматически.

Через шесть недель старый поставщик должен выставить окончательный счет за потребленный газ, который нужно оплатить в течение 10 дней после получения. Если потребитель не согласен с таким счетом, он вправе обратиться в суд. Новый поставщик в течение 20 дней должен направить потребителю сообщение о дате, с которой начнет поставлять природный газ.

Пока поменять поставщика газа чаще предлагают в электронном виде, поскольку не все компании готовы открывать стационарные отделения в регионах. И это создает трудности для тех, кто не имеет возможности пользоваться электронными сервисами или не знает, как это делать. В таких случаях напомним еще раз: обращайтесь за помощью к более молодым друзьям и родственникам – вам вряд ли откажут.

Полезные телефоны

Консультационный центр компании «Нефтегаз Украины» по вопросам поставки газа: 066-300-28-88 (Водафон); 098-300-28-88 (Киевстар); 093-300-28-88 (Лайфселл).

Что предлагает «Нефтегаз»?

С открытием рынка газа напрямую с потребителями стал работать «Нефтегаз Украины», который, в отличие от большинства облгазов, предлагает минимальный тариф. Сейчас «Нефтегаз» продает газ по тарифу 6,86 гривны за кубометр (а при оплате услуги до 15 числа еще и скидку делают).

На сегодняшний день «Нефтегаз» не имеет представительств во всех населенных пунктах страны, поэтому предлагает потребителям несколько вариантов для заключения договоров-присоединений.

Оформить заявку на сайте «Нефтегаза».

Для этого надо зайти на страницу gas.ua/uk/home/join, заполнить необходимые поля и указать следующие данные:

о владельце домохозяйства;

об объекте газоснабжения;

EIC-код.

Затем следует прикрепить документы и сформировать файл заявки. Позже здесь же, на сайте, можно проверить статус заявки.

Более подробная инструкция по оформлению заявки содержится в видео, которое размещено внизу страницы.

Оформить электронную заявку через приложение «Приват24».

Открыть приложение «Privat24».

В меню «Услуги» выбрать пункт «Мои поставщики».

Выбрать адрес для смены поставщика газа, а затем активировать пункт (услугу) «Поставка газа».

Заполнить заявку на присоединение адреса клиента (указать адрес и персональные данные, EIC-код), воспользоваться электронной подписью или сформировать на сайте подпись SmartID. Если возникнут сложности, вам помогут в онлайн-поддержке «ПриватБанка» по номеру 3700 (бесплатно с мобильных телефонов).

На протяжении трех дней с клиентом свяжется специалист «Нефтегаза Украины» для завершения процедуры подключения.

Потребители, которым не подходят электронные услуги, могут воспользоваться альтернативным вариантом – оформить заявку на присоединение к «Нефтегазу» непосредственно в «Ощадбанке» или в банке «ПУМБ».

При себе необходимо иметь такие документы:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

документы о праве собственности на жилье;

EIC-код;

последнюю квитанцию по оплате за газ;

согласие совладельцев, если право собственности оформлено на нескольких лиц (шаблон заявления размещен на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом»).

Если заявку оформляет доверенное лицо, во всех случаях потребуется нотариально заверенная доверенность, а также паспорт и код владельца помещения.

В феврале «Нефтегаз» обещает запустить оформление заявок на поставку газа в отделениях «Укрпочты». На официальном сайте предприятия связи уже размещена информация о тарифах «Нефтегаза», а также есть ссылки на законодательные документы, связанные с газоснабжением. Но пока, как объяснили нам в одесских отделениях «Укрпочты», окончательный механизм еще дорабатывается.

Где найти EIC-код?

Быстро поменять поставщика газа позволяет EIC-код – «персональный газовый номер» потребителя. Как объясняют специалисты, имея согласие потребителя на предоставление услуги, новый поставщик подает запрос в электронную систему оператора газораспределительной системы и закрепляет этого потребителя в своем реестре. А система сообщает предыдущему поставщику об исключении данного потребителя из его реестра.

ЕІС-код указывается в заявлениях-присоединениях к условиям договоров поставки и распределения природного газа: он представляет собой последовательность букв и цифр, состоящую из 16 позиций.

Ранее этот код печатали и на платежках за газ. Но после того как летом этого года упростили процедуру смены поставщика газа, большинство облгазов перестали печатать EIC-коды в платежках. С недавних пор НКРЭКУ обязала все облгазы указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке. Потребитель, который не нашел своего EIC-кода в платежке от облгазов и в личном кабинете, может обратиться к поставщику с претензией, направить жалобу в территориальное управление НКРЭКУ или непосредственно в Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг

по адресу: 03057, г. Киев, ул. Смоленская, 19;

по электронной почте: pr@nerc.gov.ua.

Ольга Новикова

Ранее мы публиковали: Как платить за газ после смены поставщика? – инструкция