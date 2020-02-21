В Одессе от имени православной общины раздавали фейковые листовки против прибывших из Китая украинцев

Там прохожим вручали листовки с сомнительным содержанием. Так, в тексте призывали одесситов не допустить приезда в город прибывших самолетом из Китая украинцев.

Также речь шла о том, что не стоит позволять размещать в местных больницах граждан, прилетевших из Уханя.

Создатели послания орудовали под видом православной общины собора. Однако ни подписи, ни мокрой печати религиозной организации на листовках не было.

В свою очередь, инцидент прокомментировали в Одесской православной епархии УПЦ и приходском совете собора.

Так, пресс-служба религиозной общины заявила, что листовки распространяли провокаторы, прикрываясь их именем. Там попросили не верить информации, содержащейся в агитационных материалах, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

“Священнослужители Одесской епархии призывают всех подкреплять себя молитвами и упованием на милость Божию, которая во все времена защищала наш город от напастей, – отметили в пресс-службе УПЦ. – Призываем провокаторов и распространителей фейков внять гласу совести и принести покаяние перед Богом и народом Украины”.

Отметим, что из-за возвращения из китайской провинции Уханя украинцев по стране прокатилась волна беспорядков. Дело в том, что в Ухане свирепствует опасный коронавирус, в связи с чем многие граждане оказались напуганы, опасаясь, что вирус могут завезти самолетом в Украину.

Украинцы остались недовольны действиями властей, которые не предупредили заранее о прибывающем борте и не приняли в регионах мер по созданию эпидемиологического коридора. В свою очередь, президент Владимир Зеленский признался, что разочарован реакцией людей, саботирующих возвращение сограждан вместо того, чтобы проявить к ним участие и человечность. А глава Одесского региона Максим Куцый пообещал предоставить возвращенцам эпидемиологическое убежище.

К слову, всех, кто находился на борту, проверили еще перед тем, как они сели в самолет в Китае. Ни у кого из вернувшихся на родину украинцев не обнаружили признаков болезни. Но на всякий случай их какое-то время продержат на карантине и еще раз тщательно обследуют.

Кстати, среди вернувшихся домой граждан Украины есть также жители Одесской области.

Фото: 048.ua

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