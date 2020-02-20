Серед евакуйованих з Китаю українців є мешканці Одеської області

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, жителів яких областей евакуювали з Уханю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення речника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Артема Шевченка під час брифінгу.

– Маріуполь. До речі, з Маріуполя евакуйований наймолодший евакуйований громадянин – 2012 року народження. Кривій Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Миколаївська, Кіровоградська, Львівська, місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська, Одеська, Донецька (області – ред.). Фактично, вся наша країна, – зазначив він.

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Фото: Твоє Місто

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