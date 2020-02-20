“Своих в беде не бросают”: губернатор Одесской области отреагировал на ситуацию вокруг прибывшего из Китая борта

Наверное, в Украине не нашлось человека, оставшегося равнодушным к сложившейся ситуации вокруг прибывшего самолета из Китая.

Несмотря на то, что на борту находились наши соотечественники, которые хотели вернуться домой, в родной стране им многие оказались не рады.

Так, в нескольких областях местные жители устроили массовые акции, требуя не пускать прибывших из Китая пассажиров. Опасались, что кто-то из них мог завезти в страну опасный коронавирус, разбушевавшийся в китайской провинции.

Под Полтавой даже пытались перекрыть въезд, чтобы украинцев, которых привезли туда на карантин, не разместили в местном госпитале. Блокировали дорогу с помощью подручных средств и тяжелой техники.

А в Тернопольской области придумали оригинальный способ “борьбы” с возвращенцами из Китая. Там устроили молебен, чтобы отвадить из их региона “нависшую угрозу”.

В правительстве с самого начала пытались успокоить народ, заявив, что никого из тех, кто мог быть заражен коронавирусом, не пустили в самолет еще в Ухане. Те же украинцы, которые прилетели на родину, совершенно здоровы. Но на всякий случай их все равно пообещали временно изолировать и тщательно проверить. Однако это не помогло избежать паники.

Глава государства Владимир Зеленский признался, что очень расстроен реакцией людей на событие и их поведением.

“Когда Франция эвакуировала людей из Уханя, их привезли в город, где каждый беспокоился о жизни и здоровье соотечественников, сочувствовал тем, кто оказался в сложной ситуации, – отметил он. – В Казахстане, когда наш самолет сел на дозаправку и доставил местного гражданина, не было никаких протестов и блокад. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. И это притом, что многим прибывшим в Украину пассажирам меньше 30 лет, и они все нам, по сути, как дети”.

В свою очередь, на инцидент отреагировали в Одессе. Так, один из одесских продюсеров предложил положить события в основу нового сценария к фильму. С этим согласились не обделенные чувством юмора горожане.

А губернатор Одесской области Максим Куцый выразил готовность поделиться опытом встречи борта из Китая и принять тех, кто нуждается в карантине.

“Неделю назад мы столкнулись с угрозой проникновения коронавируса в Украину. Так, порт Одессы принял 300-метровый контейнеровоз из Китая, где находились члены экипажа с подозрением на признаки болезни, – написал он в facebook. – Горжусь жителями Одесской области, которые не стремились развернуть моряков в другие порты и не блокировали въезды к причалу. Высокий профессионализм проявили работники санитарно-карантинной службы порта. Медики в специальных костюмах осмотрели экипаж. Наготове был карантинный изолятор. К счастью, ни у одного моряка и члена экипажа не было выявлено коронавируса. И сегодня я заявляю о полной готовности принять сограждан, в случае, если это не могут сделать в других регионах. Одесская область сможет обеспечить им медицинский уход и эпидемиологическую безопасность. Мы поделимся опытом спецаильного медосмотра и создания санитарных условий высоких стандартов для недопущения распространения коронавируса. Мы все – граждане единого государства. А своих в беде не бросают”.

Конкретно

В обладминистрации заявили, что разработали детальный план по борьбе с коронавирусом. При необходимости украинцев готовы принять в инфекционной больнице. Там подготовили 20 с лишним специальных боксов, рассчитанных на 65 мест. Дополнительно размещать людей с подозрением на заражение вирусом смогут в больнице Измаила.

Фото: klevo.net, пресс-служба МВД, vesti.ua, .zn.ua, ГУНП

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