Новости Одессы и Одесской области

В Одессе осудили работницу налоговой службы за взяточничество

В Одессе осудили работницу налоговой службы за взяточничество

Завідувачку сектору одного з районних підрозділів Головного управління Державної податкової служби (ДПСУ) в Одеській області визнано винною в хабарництві. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Бывшую руководительницу подразделения районного отделения Государственной налоговой службы в Одесской области приговорили к 5 годам лишения свободы.

Суд признал экс-чиновницу виновной в получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Женщина приговорена к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Бывшая заведующая сектором районного подразделения Государственной налоговой службы в Одесской области получила взятку за то, что закрыла глаза на торговлю подакцизными товарами без лицензии.

Напомним, что в Одессе суд вернул городу 2 гектара морского побережья на Фонтане.

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Віктор Зуєв ПРОФИЛЬ

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