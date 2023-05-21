В Одессе осудили информатора россиян: вынесен жесткий приговор

В Одессе вынесли приговор жителю города, передававшему к российским спецслужбам данные о размещении ВСУ в Одесском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского районного суда Одессы.

Суд установил, что обвиняемый передавал представителю страны-агрессора разведывательную информацию о размещении в Одессе и Одесской области ВСУ и других военных образований, а также приобрел и хранил огнестрельное оружие.

В суде предатель в полном объеме признал свою вину, однако, объяснив свои действия идеологическими предпочтениями, раскаяться в преступлении не стал. В результате суд вынес приговор изменнику Украины на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что одесские полицейские обнаружили мужчину, который ждал прихода «русского мира» в город Одессу.

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