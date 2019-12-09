В Одессе оштрафуют торговца, посадившего на цепь попугая

На Староконном рынке в Одессе очевидцы недавно заметили прикованного на цепь попугая.

Продавец надел металлическое кольцо птице на лапку и прикрепил к деревянному бруску. Та тщетно пыталась вырваться из цепи, ставшей к тому же на холоде ледяной.

Пернатого пленника увидела одесситка Валерия Сороколат, после чего попыталась образумить торговца. Но тот лишь отмахнулся, отметив, что попугаю, мол, не больно.

В итоге одесситы написали заявление в полицию. Как указано в Едином реестре судебных решений, там признали факт издевательства над животным. За жестокое обращение с попугаем мужчине придется заплатить до пяти тысяч гривен штрафа.

Кроме того, правоохранители пообещали конфисковать птицу у продавца. К слову, как мы писали ранее, нашлись желающие забрать к себе пернатого страдальца.

Фото: соцсети Валерии Сороколат

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