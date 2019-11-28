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Новости Одессы и Одесской области

У одесского попугая, которого держали на цепи, нашлись покупатели

У одесского попугая, которого держали на цепи, нашлись покупатели

Недавно мы рассказывали о том, как на Староконном рынке в Одессе продавец издевался над попугаем.

Он надел питомцу на лапку цепь и прикрепил ее к деревянному бруску. Так птица сидела на холоде, закованная в ледяные оковы.

Свидетелями этого зрелища случайно стали покупатели.

Они пытались сделать замечание торговцу, но тот не реагировал.

В итоге одесситы написали заявление и отнесли его в полицию.

История тронула сердца многих пользователей сети по всей стране. А жительница Харькова Татьяна Ставрова так прониклась сочувствием к птичке, что решила забрать ее домой.

Об этом она написала на странице группы “Черный список. Одесса” в facebook, оставив там свой номер телефона.

“Народ, что с попугаем, который сидел на цепи на базаре? Готова его выкупить”, – отметила Татьяна.

Фото: “Черный список. Одесса”, facebook

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