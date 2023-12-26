Аварийное отключение: в части Одессы пропала вода

Сегодня, 26 декабря, из-за аварии на электросетях в Киевском и Хаджибейском районах Одессы возникли сложности с водоснабжением.
Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».
В связи с аварией на электросетях, питающих один из объектов «Инфоксводоканала», наблюдаются сложности с водоснабжением потребителей:
- Киевского и Хаджибейского районов,
- с. Лиманка,
- с. Красный хутор,
- ж/м «Радужный»,
- ж/м «Совиньон 1-5»,
- ж/м «Черноморка» ЖКУ «Таирово».
В Приморском районе Одессы возможно снижение давления.
В компании заявили, что на данный момент специалисты выясняют причины аварии и осуществляют работы по скорейшему восстановлению электроснабжения объектов водоканала.
Использование источников автономного питания не возможно из-за значительной мощности объектов и технических особенностей, отметили в «Инфоксводоканале».
Об ориентировочном времени восстановления водоснабжения сообщат дополнительно.
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