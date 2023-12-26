Аварийное отключение: в части Одессы пропала вода

Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».

В связи с аварией на электросетях, питающих один из объектов «Инфоксводоканала», наблюдаются сложности с водоснабжением потребителей:

Киевского и Хаджибейского районов,

с. Лиманка,

с. Красный хутор,

ж/м «Радужный»,

ж/м «Совиньон 1-5»,

ж/м «Черноморка» ЖКУ «Таирово».



В Приморском районе Одессы возможно снижение давления.

В компании заявили, что на данный момент специалисты выясняют причины аварии и осуществляют работы по скорейшему восстановлению электроснабжения объектов водоканала.

Использование источников автономного питания не возможно из-за значительной мощности объектов и технических особенностей, отметили в «Инфоксводоканале».

Об ориентировочном времени восстановления водоснабжения сообщат дополнительно.

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